... तो क्या ऋषभ पंत के आउट होने पर शास्त्री पर भड़के थे विराट कोहली? देखें- VIDEO

India vs New zealand, ICC World Cup 2019: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड कप 2019 का पहला सेमीफाइनल खेला गया। इस मैच में भारत को 18 रन से हार का सामना करना पडा़। भारत को हराकर न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड कप के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। बुधवार का दिन भारतीय क्रिकेट टीम के लिए काफी खराब रहा। केन विलियमसन के नेतृत्व में न्यूजीलेंड की टीम ने अपनी गेंदबाजी से भारतीयों का बुरी तरह चौंका दिया।

इस बीच विराट कोहली और टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि ऋषभ पंत के आउट होने के बाद विराट कोहली बाहर शास्त्री से मिलते हैं और कुछ बात भी करते हैं। इस वीडियो पर फैन्स का कहना है कि पंत के आउट होने के बाद विराट कोच शास्त्री पर भड़के। हालांकि, वीडियो में कुछ सुनाई नहीं दे रहा है।

यह वाकया उस समय हुआ जब ऋषभ पंत ने एक रैश शॉट खेला, जब वह टीम के लिए बहुत मैटर करते थे। यह वह पल था जब बल्लेबाज क्रीज पर सैटल होकर मैच को डेथ ओवरों तक ले जा सकते थे। दुर्भाग्य से युवा बल्लेबाज पंत यह बात नहीं समझ पाए और लाफ्टेड शॉट खेल बैठे।

डीप में खड़े कॉलिन ने उनका कैच पकड़ लिया। ऋषभ ने 56 गेंदों में 32 रन की परी खेली। जैसे ही पंत ने गलत शाट खेला कोहली रवि शास्त्री की तरफ मुड़े और बड़े गंभीर चेहेरे के साथ उनसे कुछ कहा। उस समय बल्लेबाजी कोच भी शास्त्री के साथ थे। संभव है इसीलिए कोहली ने उनसे कुछ कहा हो।

CREDIT STAR SPORTS pic.twitter.com/HARcK6tiXh — VINEET SINGH (@amit9761592734) July 10, 2019

यूजर्स ने भी इस वीडियो पर अपने कमेंट्स दिए हैं।

#INDvsNZ#RishabhPant you disappointed..

you don't deserve to play for india in ODI — BRIJ MOHAN KUMAR (@BrIjMoHn) July 10, 2019

Did you watch the Shastri Kohli discussion? Clearly Kohli did not look happy. — Sunil Kaushal (@nzindmgt) July 10, 2019

The optics of Kohli giving Shastri a spray right after Pant’s wicket looked like panic. India are still in this though. — Miguel D'Souza (@MiguelDSouza) July 10, 2019

इससे पहले रोहित शर्मा मैट हेनरी की गेंद पर टॉम लाथम द्वारा कैच आउट हुए। विराट कोहली ट्रैंट बोल्ट की एक शानदार गेंद पर कैच आउट हुए। इसके बाद हेनरी की स्विंगर पर केएल राहुल भी आउट हो गए। बाद में जेम्स नीशाम ने बल्लेबाजों को चौंकाया। इससे पहले केन विलियमसन ने टीम का स्कोर सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाया। उन्होंने रोस टेलर के साथ क्रीज पर काफी समय बिताया। न्यूजीलैंड ने अंततः टीम का स्कोर 239 रन तक पहुंचाया। भुवनेश्वर कुमार ने 3 विकेट लिए, बुमराह ने हमेशा की तरह इकोनॉमिकल गेंदबाजी की। धौनी और जडेजा ने टीम के स्कोर को जीत के करीब पहुंचाया, लेकिन धौनी के रन आउट होने ने भारत को जीत से 18 रन पहले समेट दिया।