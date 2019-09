क्या संन्यास की घोषणा करने जा रहे हैं एमएस धौनी? विराट की पोस्ट के बाद तेज हुईं अटकलें

सोशल मीडिया में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी के संन्यास लेने की अटकलें एक बार फिर चर्चा का विषय बनी हुई हैं। क्रिकेट फैंस की ओर से ऐसे ट्वीट्स किए जा रहे हैं कि धौनी आज शाम (12 सितंबर) 7 बजे अपने गृहनगर रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ​अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर सकते हैं। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने अपने ट्विटर और फेसबुकर अकाउंट से एक मैच की यादों को ताजा करते हुए धौनी के साथ तस्वीर शेयर की है। इसके बाद से ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर धौनी के संन्यास लेने की अटकलों की बाढ़ आ गई है। हालांकि, इस बारे में अभी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। धौनी ने साल 2014 में टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया था।

A game I can never forget. Special night. This man, made me run like in a fitness test 😄 @msdhoni 🇮🇳 pic.twitter.com/pzkr5zn4pG — Virat Kohli (@imVkohli) September 12, 2019

विराट कोहली ने जो तस्वीर शेयर की है उसमें वह धौनी के सम्माल में पिच पर बैठकर अपना बल्ला सिर से लगाए हुए दिख रहे हैं। उन्होंने तस्वीर के कैप्शन में लिखा है, 'यह मैच मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। बेहद खास रात। इस शख्स ने मुझे ऐसे दौड़ाया था जैसे मैदान पर ही मेरा फिटनेस टेस्ट ले रहा हो। हालांकि, विराट ने जो तस्वीर शेयर की है वह 2016 टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल मैच की है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह मैच 12 सितंबर को ही खेला गया था। इस मैच में धौनी ने ढेर सारे रन दौड़कर बनाए थे। एक ओवर तो ऐसा भी था जिसमें धौनी ने 4 डबल्स दौड़े थे। दूसरे छोर पर उनके साथ विराट कोहली थे। विराट ने शायद उस मैच को याद करते हुए ही यह पोस्ट की हो।

MS Dhoni announced retirement I guess personally to Kohli on phone. — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 12, 2019

Thank You Dhoni for bottling so many T20 games for India.... Happy retirement 😊 — Akshay Sharma (@ViratsMSDBhakti) September 12, 2019

2016 world cup T20 Semifinal against Australia....

KOHLI scored 82 not out and this is winning shot by Mahi! ❤️

One of the best match ever 🇮🇳 pic.twitter.com/iN23fYdy4X — Prabhat Sharma 🇮🇳 (@Prashaforever) September 12, 2019

We love Dhoni 😍😍😍



Please don't retire 🙏🙏🙏🙏🙏 — Saffron Soul 🇮🇳 🚩 (@SaffronS0ul) September 12, 2019

Don't think MS Dhoni will return to international cricket and we may not see him play for India again. Will be disappointing for fans but not shocking since the Dhoni we know hardly runs for glare and limelight , even in retirement , I expect him to smile and wrap things up. — Roshan Rai (@RoshanKrRai) September 12, 2019

Bring him back so i can start watching cricket again :( — axay patel🔥🔥 (@akki_dhoni) September 12, 2019

@imVkohli out of the blue you tweet this pic & here all of India's heart is now running like Usain Bolt . pic.twitter.com/lxlCZZoY1T — Desi Satire 🇮🇳 (@Desi__Satire) September 12, 2019

