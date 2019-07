रणवीर सिंह बने कपिल देव तो वर्ल्ड चैंपियन कैप्टन ने ऐसे लिया बदला, ट्विटर पर मचा बवाल

अभिनेता रणवीर सिंह ने अपने हाल ही में फिल्म ‘83’ के अपने किरदार कपिल देव का पहला लुक प्रशंसकों के साथ साझा किया। फिल्म ‘83’ के पोस्टर में रणवीर सिंह एकदम कपिल देव जैसे नजर आ रहे थे। फैन्स ने रणवीर सिंह के इस नए लुक की जमकर तारीफ की थी। अब कपिल देव एक नए लुक के साथ सामने आए हैं। ऐसे में फैन्स का कहना है कि रणवीर सिंह के कपिल देव बनने के बाद अब वर्ल्ड चैंपियन रणवीर सिंह बनने की कोशिश में जुटे हुए हैं।

दरसअल, सोशल मीडिया पर कपिल देव की एक तस्वीर जमकर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में कपिल देव लाल रंग की टी-शर्ट और अजीबो-गरीब पैंट पहने नजर आ रहे हैं। इस लुक में कपिल देव काफी मजेदार नजर आ रहे हैं। शारिब हाशमी नाम के टि्वटर हैंडिल से कपिल देव की इस तस्वीर को शेयर किया गया है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा गया है- कपिल सर रणवीर सिंह की बायोपिक की तैयारी करते हुए।

इस तस्वीर के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद काफी मजेदार रिएक्शन आ रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख और क्रिकेट कमेंटटेर हर्षा भोगने भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए हैं।

कुछ फैन्स का कहना है कि रणवीर सिंह कपिल देव बने हैं तो कपिल देव रणवीर सिंह लेकर बदला ले रहे हैं।

बता दें कि फिल्म की कहानी 1983 विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम के जीत के सफर पर पर आधारित है। फिल्म में वह पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव की भूमिका में नजर आएंगे। रणवीर ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा करते हुए कहा था, ‘ मेरे खास दिन पर, पेश कर रहा हूं हरियाणा का तूफान कपिल देव। ’’तस्वीर में रणवीर छोटे घुंघराले बाल और मूछों में नजर आ रहे हैं और उन्होंने सफेद रंग की जर्सी पहनी है।

इस फिल्म के निर्देशक कबीर खान हैं और निर्माण मधु मंतेना, विष्णु इंदुरी और कबीर मिलकर कर रह हैं। फिल्म ‘83’ 10 अप्रैल 2020 को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। फिल्म में रणवीर सिंह के साथ दीपिका पादुकोण भी नजर आएंगी। वह कपिल देव की पत्नी रोमी देव का किरदार निभा रही हैं।