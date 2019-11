फिल्मों में ना शर्ट उतारेंगे और ना हिरोइन के साथ गाना गाएंगे इरफान पठान

भारतीय क्रिकेट के बेहतरीन ऑलराउंडरों में से एक रहे इरफान पठान जल्द ही दक्षिण भारत की फिल्मों में भूमिका निभाते नजर आएंगे। भारत में क्रिकेटरों और फिल्मों का काफी नजदीकी रिश्ता रहा है और कई क्रिकेटरों ने फिल्मों में हाथ आजमाया है, लेकिन उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली है। भारत की ओर से 29 टेस्ट, 120 वनडे और 24 टी-20 खेलने वाले 35 साल के इरफान जल्द ही साउथ की फिल्म में उतरने जा रहे हैं।

इरफान ने बताया कि वह इस फिल्म में इंस्पेक्टर की भूमिका निभाने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने निर्देशक विजय को स्पष्ट किया है कि फिल्मों में उतरने के बावजूद वह अपने मजहब के साथ समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने साथ ही बताया कि जल्द इस फिल्म की घोषणा कर दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि वह निर्देशक को बता चुके हैं कि वह फिल्मों में न तो शर्ट उतारेंगे और न ही किसी हिरोइन के साथ गाना गाएंगे। इरफान ने कहा,“ मैं मानता हूं कि फिल्मों में काम करना बुरी बात नहीं है लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, जिनमें मैं अपने मजहब के हिसाब से चलता हूं।”

इस फिल्म में मुख्य भूमिका दक्षिण भारत के सुपर स्टार विक्रम की रहेगी जबकि इस फिल्म में इरफान पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाएंगे। इरफान क्रिकेट के मैदान से इतर कमेंटेटर की भूमिका में काफी सफल नजर आ रहे हैं और बड़ौदा के इस बेहद हैंडसम खिलाड़ी को फिल्मों में देखने का इंतजार उनके प्रशंसकों को रहेगा।

Greetings (Vanakkam) All.. Thanks to all Tamilians for helping my first step in acting.. First schedule completed successfully.. I'm waiting to see everyone again.. @AjayGnanamuthu @mejella2595