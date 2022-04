इरफान पठान और अमित मिश्रा के बीच ट्विटर पर माहौल हुआ गर्म, पठान ने ट्वीट करके लोगों से की बार-बार पढ़ने की अपील

भारत के पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान और अमित मिश्रा के बीच ट्विटर पर माहौल काफी गर्म हो चुका है। दोनों क्रिकेटर्स बिना किसी का नाम लिए ट्वीट के जरिए अपनी भावनाएं जाहिर कर रहे हैं। शुक्रवार को इरफान ने एक ट्वीट किया 'मेरा देश, मेरा खूबसूरत देश, इसके पास दुनिया का महानतम देश बनने की संभावना है। लेकिन...' इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अमित मिश्रा ने लिखा 'मेरा देश, मेरा खूबसूरत देश, इसके पास दुनिया के सबसे खूबसूरत देश बनने की संभावना है... अगर सिर्फ कुछ लोग यह समझ जाएं कि हमारा संविधान वह पहली किताब है जिस पर अमल किया जाना चाहिए।'

दोनों के बीच सोशल मीडिया पर हुई इस कहा-सुनी पर लोगों ने भी जमकर प्रतिक्रिया दी। लेकिन अब इरफान पठान ने फिर से ट्वीट करके माहौल को और गर्म बना दिया है। इरफान पठान ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना की एक प्रति ट्वीट की। मिश्रा का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधते हुए, पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज ने कहा, "हमेशा इसका पालन किया और मैं अपने खूबसूरत देश के प्रत्येक नागरिक से इसका पालन करने का आग्रह करता हूं। कृपया पढ़ें और फिर से पढ़ें।''

दोनों ही क्रिकेटर्स ने अभी तक ये नहीं बताया कि वह किस संदर्भ में इस ट्वीट को लिख रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया यूजर्स ने इन दोनों के पोस्ट को दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा और देश में कहीं और सांप्रदायिक झड़पों से जोड़ा है।

Always followed this and I urge each citizen of our beautiful country to follow this. Please read and re-read… 🇮🇳 pic.twitter.com/Vjhf6k3UaK — Irfan Pathan (@IrfanPathan) April 23, 2022

My country, my beautiful country, has the potential to be the greatest country on earth.BUT……… — Irfan Pathan (@IrfanPathan) April 21, 2022