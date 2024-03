हार्दिक पांड्या फिर बने मुंबई इंडियंस की हार के गुनहगार? इरफान पठान बोले- जब पूरी टीम...

जब से हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस की कप्तानी संभाली है, तब से ना तो उनके साथ और ना ही टीम के साथ कुछ अच्छा घट रहा है। एमआई आईपीएल 2024 के शुरुआत दो मैच हारकर पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे 9वें पायदान पर है। मुंबई इंडियंस को पहले मैच में गुजरात टाइटंस के हाथों हार का सामना करना पड़ा था जिसमें क्रिकेट दिग्गजों ने यह कहकर हार्दिक पांड्या को गुनहगार बताया था कि कप्तान खुद डगआउट में बैठकर कैसे टिम डेविड को अपने ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए भेज सकते हैं। वहीं अब सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ हुए मुकाबले में भी उन्हें ही मुंबई इंडियंस की हार का गुनहगार बताया जा रहा है।

सनराइजर्स हैदराबाद द्वारा मिले 278 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए जहां मुंबई इंडियंस का हर बल्लेबाज लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहा था, वहां कप्तान पांड्या का स्ट्राइक रेट महज 120 का था। हार्दिक पांड्या पारी के 11वें ओवर में बैटिंग करने के लिए आए। उन्होंने इस दौरान 20 गेंदों पर 1 चौके और एक गगनचुंबी छक्के की मदद से 24 रन की पारी खेली। पांड्या ने यह दो बाउंड्री पारी की शुरुआती चार गेंदों में जड़ दी थी। इसके बाद वह अगली 20 गेंदों पर एक भी गेंद को सीमा रेखा के पार नहीं पहुंचा पाए थे।

इरफान पठान ने हार्दिक पांड्या की बैटिंग को लेकर 'एक्स' पर लिखा, 'यदि पूरी टीम 200 की स्ट्राइक के साथ खेल रही है, तो कप्तान 120 की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी नहीं कर सकता है।'

If the whole team is playing with the strike of 200, Captain can’t bat with the batting strike rate of 120.