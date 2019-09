आयरलैंड ने रोमांचक टी20 मुकाबले में स्कॉटलैंड को 1 रन से दी मात

आयरलैंड ने टी20 त्रिकोणीय सीरीज के एक रोमांचक मुकाबले में स्कॉटलैंड को 1 रन से हरा दिया। स्कॉटलैंड ने मैच में टॉस जीतकर आयरलैंड को बल्लेबाजी का न्योता दिया। इस सीरीज की तीसरी टीम नीदरलैंड्स की है। आयरलैंड ने निर्धारित 20 ओवरों में 9 विकेट पर 186 रन बनाए। आयरलैंड के लिए केविन ओ ब्रायन ने 65, कप्तान गैरी विल्सन ने 31, गैरेथ ​डिलैनी ने और एंड्रयू बालबिर्नी ने 20 रनों का योगदान दिया। स्कॉटलैंड के लिए एंड्रियन नील, सफायां शरीफ, हमजा ताहिर और टॉम सोले ने 2-2 विकेट लिए। कप्तान रिची बेरिंग्टन के हाथ 1 सफलता लगी।

🚨 Ireland win a thriller! 🚨



Scotland looked on course for victory but a wonderful fightback from the Ireland bowlers sees them to a one-run victory! pic.twitter.com/tlfnwT3nMr