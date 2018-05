IPL-11 CSKvKXIP LIVE: शुरुआत में ही लड़खड़ाई पंजाब की पारी, तीन खिलाड़ी हुए आउट

इंडियन प्रीमियर लीग 2018 के 56वें मैच में किंग्स इलेवन पंजाब का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से हो रहा है। पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट संघ (एमसीए) स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में चेन्नई के कप्तान एम एस धौनी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। इस मैच में चेन्नई को हराकर पंजाब प्लेऑफ में जाने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखना चाहेगी।

टीमें (Playing XI):

चेन्नई सुपर किंग्स : महेंद्र सिंह धौनी (कप्तान/विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, सुरेश रैना, ड्वेन ब्रावो, शेन वॉटसन, अंबाती रायुडू, हरभजन सिंह, सैम बिलिंग्स, दीपक चाहर, लुंगी नगिडी और शादूर्ल ठाकुर

किंग्स इलेवन पंजाब : रविचंद्रन अश्विन (कप्तान), लोकेश राहुल, क्रिस गेल, एरॉन फिंच, करूण नायर, मनोज तिवारी, अंकित राजपूत, मोहित शर्मा, डेविड मिलर, अक्षर पटेल और एंड्रयू टाई।

- 7वें ओवर में डेविड मिलर ने फ्री हिट पर चाहर को मारा एक छक्का।

- पावर प्ले खत्म होने के बाद पंजाब का स्कोर हुआ- 29/3। क्रीज पर मौजूद हैं डेविड मिलर और मनोज तिवारी।

- चौथे ओवर में लास्ट बॉल पर के एल राहुल नगिडी की बॉल पर पूरी तरह बीट होकर बोल्ड हो गए। 7 रन बनाकर आउट हुए राहुल।

The @ChennaiIPL are off to a flying start here in Pune.



After 4 overs #KXIP are 16/3.#CSKvKXIP pic.twitter.com/RwyV8pSfra