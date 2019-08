आईपीएल टीम सनराइर्जस हैदराबाद ने ब्रैड हैडिन को सौंपी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की फ्रेंचाइजी सनराइजर्स हैदराबाद ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज ब्रैड हैडिन को अपना सहायक कोच नियुक्त किया है। सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस बात की जानकारी दी है। हैडिन मुख्य कोच ट्रेवर बेलिस के साथ काम करेंगे जिनको इसी साल फ्रेंचाइजी ने अपना मुख्य कोच नियुक्त किया था। बेलिस टॉम मूडी का स्थान ले रहे हैं जबकि हैडिन, साइमन हेलमोट की जगह पर आएंगे।

We welcome Brad Haddin as the Assistant Coach of SunRisers Hyderabad.