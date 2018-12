IPL 2019: अब नए नाम से जानी जाएगी दिल्ली डेयरडेविल्स टीम, LOGO भी बदला

इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी ​टीम दिल्ली डेयरडेविल्स ने अपना नाम और लोगो बदल लिया है। अब आईपीएल के 12वें संस्करण में दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम नए नाम 'दिल्ली कैपिटल्स' के साथ उतरेगी। फ्रेंचाइजी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इस बात की जानकारी देते हुए लिखा, 'दिल्लीवासियों, दिल्ली कैपिटल्स को हैलो कहो!' टीम ने अपने नए लोगो को भी जारी कर दिया है। 'दिल्ली कैपिटल्स' के लोगो में तीन टाइगर्स नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि आईपीएल के 12वें सीजन के लिए नीलामी 18 दिसंबर को जयपुर में होगी। इससे पहले आईपीएल के 11 संस्करणों की नीलामी प्रक्रिया का आयोजन बेंगलुरु में होता रहा है। लेकिन बीसीसीआई ने इस बार आईपीएल नीलामी के स्थान में भी परिवर्तन किया है। आईपीएल 2019 के लिए सिर्फ 70 खिलाड़ियों को नीलामी प्रक्रिया में जगह दी गई है, जिनमें 50 भारतीय और 20 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं।

Dilliwasiyon, say hello to Delhi Capitals!#ThisIsNewDelhi pic.twitter.com/KFW8f3GIP7