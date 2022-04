IPL की डेब्यूटेंट गुजरात टाइटन्स ने किया कमाल, हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली टीम ने किया करिश्मा

गुजरात टाइटन्स ने आईपीएल में इसी साल डेब्यू किया है और टीम ऐसे खेली है, जैसे आईपीएल में इस टीम का पिछले समय में वर्चस्व रहा है। हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली एक के बाद एक मैच जीतते चले जा रही है।

इस खबर को सुनें