IPL Auction 2023 Live Streaming: जानिए, कब और कहां देखें आईपीएल ऑक्शन, हर टीम के पास इतनी रकम और खाली स्लॉट

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2023 के लिए मिनी ऑक्शन होने जा रहा है। सभी 10 फ्रेंचाइजी ने पिछले महीने रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की थी, जिसके बाद से कुल 87 स्लॉट खाली हैं। इसमें 30 विदेशी खिलाड़ियों के स्लॉट हैं। फ्रेंचाइज अब नीलामी में बेस्ट डील हासिल करने की फिराक में होंगी। बता दें कि ऑक्शन पूल में 405 खिलाड़ी हैं, जिसमें 273 भारतीय और 132 विदेशी हैं। कैप्ड खिलाड़ियों की संख्या 119 जबकि अनकैप्ड प्ल्यर्स 282 हैं। चलिए आपको बताते हैं कि किस टीम के पर्स में कितनी रकम बाकी है और कितन स्लॉट खेली हैं? साथ ही जानिए, कब और कहां ऑक्शन का लाइव प्रसारण देखा जा सकता है?

टीमों के पास बची रकम और खाली स्लॉट

सनराइजर्स हैदराबाद 42.25 करोड़ रुपये 13 स्लॉट

पंजाब किंग्स 32.20 करोड़ रुपये 9 स्लॉट

लखनऊ सुपर जायंट्स 23.35 करोड़ रुपये 10 स्लॉट

मुंबई इंडियंस 20.55 करोड़ रुपये 9 स्लॉट

चेन्नई सुपर किंग्स 20.45 करोड़ रुपये 7 स्लॉट

दिल्ली कैपिटल्स 19.45 करोड़ रुपये 5 स्लॉट

गुजरात टाइटंस 19.25 करोड़ रुपये 7 स्लॉट

राजस्थान रॉयल्स 13.20 करोड़ रुपये 9 स्लॉट

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 8.75 करोड़ रुपये 7 स्लॉट

कोलकाता नाइट राइडर्स 7.05 करोड़ रुपये 11 स्लॉट

आईपीएल ऑक्शन 2023 की तारीख और समय (IPL Auction 2023 Date and Timing)

आईपीएल ऑक्शन 2023 का आयोजन 23 दिसंबर, 2022 (शुक्रवार) को होगा। नीलामी की लाइव कवरेज दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगी।

आईपीएल ऑक्शन 2023 कहां होगा? (Where will IPL auction 2023 take place?)

आईपीएल ऑक्शन 2023 केरल के कोच्चि शहर में होगा। यह इवेंट ग्रैंड हयात में आयोजित किया जाएगा। कोच्चि में पहली बार आईपीएल नीलामी होगी।

आईपीएल ऑक्शन 2023 का टीवी पर लाइव प्रसारण कहां देखें? (Where to watch IPL auction 2023 live broadcast on TV?)

आईपीएल ऑक्शन 2023 का टीवी पर लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा।

आईपीएल ऑक्शन 2023 की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें? (How to watch IPL auction 2023 live streaming online?)

आईपीएल ऑक्शन 2023 की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग Jio Cinema पर देख सकते हैं। आप नीलामी की ताजा खबरें, अपडेट और लाइव कवरेज लाइव हिंदुस्तान पर हासिल कर सकते हैं।