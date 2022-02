IPL Auction 2022: लखनऊ और गुजरात की टीम में इन खिलाड़ियों ने मारी एंट्री

सलामी बल्लेबाज शिखर धवन आईपीएल 15 के लिए नीलामी में सबसे पहले उतरे। राजस्थान रॉयल्स ने बोली की शुरुआत की 2 करोड़ के बेस प्राइस के साथ और दिल्ली कैपिटल्स ने उनके साथ जंग छेड़ दी है। हालांकि पंजाब किंग्स ने 8 करोड़ 25 लाख रुपये में शिखर धवन को मयंक अग्रवाल का सलामी जोड़ीदार बनाया। वहीं लखनऊ और गुजरात भी अपनी टीम बनाने के लिए नीलामी में जमकर हिस्सा ले रही हैं। इन दोनों ने कुछ खिलाड़ियों को अपनी टीम से जोड़ लिया है।

तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का नंबर आ गया है। फिर एक बार आरसीबी ने की बोली की शुरुआत और टाइटंस ने भी अपना हाथ खड़ा किया। तेज गति से गेंदबाजी करते हुए विकेट चटकाने के लिए जाने जाते हैं शमी। इसलिए लखनऊ भी मैदान में उतरी। गौतम गंभीर शमी की गेंदबाज़ी के फैन हैं इसलिए केकेआर से साथ शमी के लिए भिड़ रही है लखनऊ। 6 करोड़ की बोली इस समय आरसीबी के पक्ष में है और दाम बढ़ता ही जा रहा है। और अंतिम समय पर सवा 6 करोड़ में गुजरात टाइटंस के लिए खेलेंगे शमी।

लखनऊ सुपर जायंट्स ने ओपनर क्विंटन डी कॉक को 6.75 करोड़ रुपए में खरीदा। मुंबई इंडियंस के स्टार ओपनर क्विटंन डिकाक अब नई जर्सी में खेलेंगे। मुंबई ने उन्हें अपनी टीम में शामिल करने के लिए काफी बोली लगाई, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें 6.75 करोड़ रुपये की बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल किया।

लखनऊ सुपर जायंट्स ने बल्लेबाज मनीष पांडे को अपनी टीम में शामिल कर लिया है। टीम ने 4.6 करोड़ रुपये में खरीदा।

दीपक हुड्डा को 5.75 करोड़ रुपए में लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपनी टीम में शामिल किया है।