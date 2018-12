IPL Auction 2019: जानिए, अब हर टीम के पास हैं कौन-कौन से खिलाड़ी

खराब दौर से जूझ रहे भारतीय बल्लेबाज युवराज सिंह आईपीएल खिलाड़ियों की नीलामी के पहले दौर में नहीं बिक सके थे, जबकि तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट को करीब सवा आठ करोड़ रुपए में खरीदा गया। सबसे बड़ी सनसनी बनकर उभरे अनजान खिलाड़ी और तमिलनाडु के रहस्यमयी गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती पर 8 करोड़ 20 लाख रुपए की बोली लगी। चक्रवर्ती को किंग्स इलेवन पंजाब ने खरीदा। अभी तक वरुण ने लिस्ट ए के नौ मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 22 विकेट लिए हैं। मुंबई के शिवम दुबे को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने पांच करोड़ रुपए में खरीदा। संयोग से दुबे ने कल ही रणजी मैच में एक ओवर में पांच छक्के लगाए थे। वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों की नीलामी में धूम रही और शिमरोन हेटमेयर और कार्लोस ब्रेथवेट को भी मोटी रकम मिली।

जयदेव उनादकट अभी तक इस नीलामी में सबसे महंगे बिके, जिन्हें राजस्थान रायल्स ने आठ करोड़ 40 लाख रुपए में खरीदा। उन्हें पिछली बार इसी टीम ने 11 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीदा था लेकिन बाद में रिलीज कर दिया था। उनादकट के लिए किंग्स इलेवन पंजाब, चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली केपिटल्स में होड़ लगी थी।

जानिए आईपीएल (IPL) 2019 की सभी टीमों के बारे में:

किंग्स इलेवन पंजाब

खिलाड़ी खरीदे: मोजेस ऑनरीकेज (ऑस्ट्रेलिया)- 1 करोड़ रुपए, निकोलस पूरन (वेस्ट इंडीज)- 4.2 करोड़ रुपए, मोहम्मद शमी (भारत)- 4.8 करोड़ रुपए, सरफराज खान (भारत)- 25 लाख रुपए, वरुण चक्रवर्ती (भारत)- 8.4 करोड़ रुपए, सैम कुरेन (इंग्लैंड)- 7.2 करोड़ रुपए, हार्डस विल्युन- 75 लाख रुपए, अर्शदीप सिंह (भारत)- 20 लाख रुपए, दर्शन नलकंडे- 30 लाख रुपए, प्रभसिमरन सिंह (भारत) - 4.8 करोड़ रुपए, अग्निवेश अयाची- 20 लाख रुपए, हरप्रीत बरार - 20 लाख रुपए, मुरुहन अश्विन - 20 लाख रुपए।

बाकी टीम: लोकेश राहुल, क्रिस गेल, एंड्रयू टाई, मयंक अग्रवाल, अंकित राजपूत, मुजीब उर रहमान, करुण नायर, डेविड मिलर, रविचंद्रन अश्विन, (मनदीप सिंह, ट्रेड)

दिल्ली कैपिटल्स

खिलाड़ी खरीदे: हनुमा विहारी (भारत)- 2 करोड़ रुपए, अक्षर पटेल (भारत)- 5 करोड़ रुपए, इशांत शर्मा (भारत)- 1.1 करोड़ रुपए, अंकुश बैंस (भारत)- 20 लाख रुपए, नाथू सिंह (भारत)- 20 लाख रुपए, कॉलिंग इंग्रम (न्यूजीलैंड)- 6.4 करोड़ रुपए, शरफेन रदरफोर्ड (वेस्ट इंडीज)- 2 करोड़ रुपए, कीमो पाउल- 50 लाख रुपए, जलज सक्सेना- 20 लाख रुपए, बंडारु अय्यप्पा- 20 लाख रुपए।

बाकी टीम: श्रेयस अय्यर, पृथ्वी शॉ, ऋषभ पंत, मंजोत कालरा, कॉलिन मुनरो, क्रिस मॉरिस, जयंत यादव, राहुल तेवतिया, हर्षल पटेल, अमित मिश्रा, कागिसो रबाडा, ट्रेंट बोल्ट, संदीप लमिचाने, अवेश खान, (शिखर धवन, ट्रेड)



रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर

खिलाड़ी खरीदे: शिमरोन हेटमेयर (वेस्ट इंडीज)- 4.2 करोड़ रुपए, गुरकीरत सिंह (भारत)- 50 लाख रुपए, देवदत्त पडिकल (भारत)- 20 लाख रुपए, शिवम दुबे (भारत)- 5 करोड़ रुपए, हेनरिक क्लासेन (साउथ अफ्रीका)- 50 लाख रुपए, हिम्मत सिंह (भारत)- 65 लाख रुपए, मिलिंद कुमार - 20 लाख रुपए, प्रयास रे वर्मन- 1.5 करोड़ रुपए अक्षदीप नाथ (भारत)- 3.6 करोड़ रुपए।

बाकी टीम: विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, मोहम्मद सिराज, युजवेंद्र चहल, कॉलिन डी ग्रैंडहोम, पार्थिव पटेल, पवन नेगी, कुलवंत खेजोलिया, मोईन अली, नाथन कूल्टर नाइल, टिम साउथी, वाशिंगटन सुंदर, उमेश यादव, नवदीप सैनी, (मार्कस स्टोइनिस, ट्रेड)

Key areas addressed

Set plan in place



The 2019 #IPLAuction felt different. New picks, auction approach and more https://t.co/aemu6WOgQJ#PlayBold #BidForBold pic.twitter.com/j5e9ysLDnt — Royal Challengers (@RCBTweets) December 19, 2018

कोलकाता नाइटराइडर्स

खिलाड़ी खरीदे: कार्लोस ब्रेथवेट (वेस्ट इंडीज)- 5 करोड़ रुपए, लॉकी फर्ग्युसन (न्यूजीलैंड)- 1.6 करोड़ रुपए, एनरिच नॉर्च (साउथ अफ्रीका) - 20 लाख रुपए, निखिल नाइक (भारत) - 20 लाख रुपए, हैरी गर्नी - 75 लाख रुपए, पृथ्वी राज यार्रा (भारत)- 20 लाख रुपए, जो डेनली- 1 करोड़ रुपए, श्रीकांत मुंढे- 20 लाख रुपए।

बाकी टीम: दिनेश कार्तिक, रॉबिन उथप्पा, क्रिस लिन, आंद्रे रसेल, सुनील नरेन, शुभमन गिल, प्रसिद्ध कृष्ण, शिवम मावी, नीतीश राणा, कमलेश नागकोटी, रिंकू सिंह, कुलदीप यादव, पीयूष चावला।

सनराइजर्स हैदराबाद

खिलाड़ी खरीदे: ऋद्धिमान साहा (भारत)- 1.20 करोड़ रुपए, जॉनी बेयरस्टो (इंग्लैंड)- 2.20 करोड़ रुपए, मार्टिन गुप्टिल (न्यूजीलैंड)- 1 करोड़ रुपए

बाकी टीम: तुलसी थम्पी, भुवनेश्वर कुमार, दीपक हुड्डा, मनीष पांडे, नटराजन, रिकी भुई, संदीप शर्मा, श्रीवत्स गोस्वामी, सिद्धार्थ कौल, सैयद खलील अहमद, यूसुफ पठान, बिली स्टेनलेक, डेविड वॉर्नर, केन विलियमसन, मोहम्मद नबी, रशीद खान, (शाकिब अल-हसन, विजय शंकर, शाहबाज नादीम, अभिषेक शर्मा- ट्रेड)

#OrangeArmy, here’s our entire squad for #IPL2019 We believe that we can achieve greatness with this team. Raise your hands if you stand with us #StrongerThanEver #SabseKirakHyderabad pic.twitter.com/5b5cTcPuA7 — SunRisers Hyderabad (@SunRisers) December 18, 2018

राजस्थान रॉयल्स

खिलाड़ी खरीदे: जयदेव उनादकट (भारत)- 8.4 करोड़ रुपए, वरुण एरोन (भारत)- 2.4 करोड़ रुपए, ओशेन थॉमस (वेस्ड इंडीज)- 1.1 करोड़ रुपए, शशांक सिंह (भारत)- 30 लाख रुपए, लिआम लिविंगस्टोन- 50 लाख रुपए, शुभम रांजणे- 20 लाख रुपए, मनन वोहरा- 20 लाख रुपए, रियान प्रयाग- 20 लाख रुपए, एस्टन टर्नर- 50 लाख रुपए

बाकी टीम: अजिंक्य रहाणे, कृष्णप्पा गोथम, संजू सैमसन, श्रेयस गोपाल, आर्यमान बिड़ला, सुदेशन मिथुन, प्रशांत चोपड़ा, स्टुअर्ट बिन्नी, राहुल त्रिपाठी, धवल कुलकर्णी, महिपाल लोमर, जोस, बटलर, बेन स्टोक्स, स्टीव स्मिथ, जोफरा आर्चर, ईश सोढ़ी।

मुंबई इंडियंस

खिलाड़ी खरीदे: लसिथ मलिंगा (श्रीलंका)- 2 करोड़ रुपए, अनमोलप्रीत सिंह (भारत)- 80 लाख रुपए, बरिंदर सरन (भारत)- 3.4 करोड़ रुपए, पंकज जैसवाल (भारत)- 20 लाख रुपए, रसिक दार - 20 लाख रुपए, युवराज सिंह (भारत)- 1 करोड़ रुपए

बाकी टीम: रोहित शर्मा (कप्तान), हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, क्रुणाल पंड्या, ईशान किशन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव, मयंक मार्कंडे्य, राहुल चहर, अनुकुल रॉय, सिद्धेश लाड, आदित्य तारे, कीरोन पोलार्ड, बेन कटिंग, मिशेल मैक्‍लेघन, एडम मिलने, जेसन बेहरेंडोरफ, (क्विंटन डी कॉक, ट्रेड)

चेन्नई सुपर किंग्स

खिलाड़ी खरीदे: मोहित शर्मा (भारत)- 5 करोड़ रुपए, ऋतुराज गायकवाड़- 20 लाख रुपए

बाकी टीम: महेंद्र सिंह धौनी, रवींद्र जडेजा, सुरेश रैना, केदार जाधव, ड्वेन ब्रावो, कर्ण शर्मा, शेन वॉटसन, शार्दुल ठाकुर, अंबाती रायुडू, मुरली विजय, हरभजन सिंह, फॉफ डु प्लेसिस, सैम बिलिंग्स, इमरान ताहिर, दीपक चहर, लुंगी एनगिडी, आसिफ केएम, एन जगदीसन, मोनू सिंह, ध्रुव शौरी, चैतन्य बिश्नोई, डेविड विल्ले, मिशेल सैंटनर