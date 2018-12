IPL Auction 2019: MI में आने के बाद युवराज सिंह ने ऐसे किया विरोधी टीमों को आगाह

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL Auction 2019) आईपीएल के 12वें सीजन के लिए खिलाड़ियों की नीलामी हो चुकी है। मंगलवार को जयपुर में खिलाड़ियों की नीलामी हुई और युवराज सिंह पर मुंबई इंडियंस ने दांव लगाया। पहले राउंड में 1 करोड़ रुपये के बेस प्राइस के साथ युवी अनसोल्ड रहे, लेकिन दूसरे राउंड में मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी ने उन्हें खरीद लिया। युवी ने मुंबई इंडियंस में शामिल होने के बाद टीम को एक खास मेसेज दिया है।

युवी ने अपने खास अंदाज में विरोधी टीमों को आगाह भी कर डाला है। ऑक्शन से पहले से ही इस बात को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी कि युवी इस बार बिकेंगे या नहीं। कई फैन्स सोशल मीडिया पर फ्रेंचाइजी टीमों से गुहार लगा रहे थे कि वो युवी को खरीद लें। मुंबई इंडियंस में शामिल होने के बाद युवी का एक वीडियो मेसेज शेयर किया गया है, युवी इस वीडियो में कह रहे हैं, 'पल्टन, अब आएगा मजा!' रोहित शर्मा की कप्तानी में युवराज सिंह इस बार आईपीएल में खेलते हुए नजर आएंगे।

युवी को खरीदकर अंबानी भी बहुत खुश हैं। आकाश अंबानी ने ऑक्शन के बाद कहा, 'हम कई सालों से युवराज सिंह को खरीदना चाहते थे लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। इसके अलावा लसिथ मलिंगा की टीम में वापसी भी अहम होगी। टीम में एक्सपीरियंस और युवा खिलाड़ियों का परफेक्ट मिक्सचर है।'

