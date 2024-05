IPL 2024: वामिका को बैट घुमाने में आता है मजा... और अकाय के लिए क्या बोले विराट कोहली?

ऐप पर पढ़ें

IPL 2024 Virat Kohli about Vamika and Akaay Kohli: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2024 का सबसे बड़ा लीग मुकाबला 18 मई को RCB vs CSK होना है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होने वाले मैच के रिजल्ट से फैसला होगा कि कौन सी चौथी टीम आईपीएल 2024 प्लेऑफ में खेलेगी। कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल 2024 प्लेऑफ का टिकट पक्का कर लिया है। इस अहम मैच से पहले आरसीबी के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली का एक मजेदार इंटरव्यू सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर यह वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें विराट कोहली ने अपने बेटे अकाय के साथ-साथ बेटी वामिका को लेकर भी बात की है।

आरसीबी के मिस्टर नैग्स (दानिश सैट) को दिए मजेदार इंटरव्यू में जब विराट से पूछा गया, पापू कैसा है, विराट ने पूछा पापू कौन? इस पर मिस्टर नैग्स ने बताया कि पापू मतलब बेबी। इस पर विराट ने कहा, 'बेबी एकदम बढ़िया है, स्वस्थ है और सबकुछ सही है।' इस पर मिस्टर नैग्स ने मजे लेते हुए कहा, एक बेबी आईपीएल के लिए और एक बेबी डब्ल्यूपीएल के लिए... विराट इस बात पर जोर से हंसने लगे।

विराट ने हंस कर कहा, क्या बोलता है यार ये... फिर विराट ने आगे अपने बेटी वामिका के लिए कहा, 'हमारी बेटी ने यहां पर बैट उठाया था और उसे बैट घुमाने में काफी मजा भी आ रहा था। लेकिन हां... मैं कुछ कह नहीं सकता... अंत में यह उनकी मर्जी होगी कि उन्हें क्या करना है।' आरसीबी ने आईपीएल 2024 का आगाज सीएसके के खिलाफ हार के साथ किया था। इसके बाद टीम को एक मैच में जीत मिली, लेकिन फिर लगातार छह मैच गंवाने के बाद आरसीबी प्लेऑफ की दौड़ से लगभग बाहर हो चुका था, हालांकि इसके बाद आरसीबी ने लगातार पांच मैच जीते और एक बार फिर प्लेऑफ की दौड़ में थोड़ा आगे आए।