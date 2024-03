9 मैच 9 जीत...IPL 2024 के इस ट्रेंड को तोड़ पाना हुआ मुश्किल, क्या आज ये कमाल करेगी कोलकाता नाइट राइटर्स?

ऐप पर पढ़ें

गुरुवार 28 मार्च की शामत राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आईपीएल 2024 का 9वां मुकाबला जयपुर के स्वाई मान सिंह स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में मेजबान टीम ने 12 रनों से जीत दर्ज कर की। इसी के साथ आईपीएल 2024 में होम टीम का मैच जीतने का सिलसिला जारी है। आईपीएल 2024 में अभी तक कुल 9 मुकाबले खेले गए हैं और हर बार जीत मेजबान टीम के हाथ लगी है। इस सिलसिले की शुरुआत आईपीएल 2024 के ओपनिंग मैच से हुए थी जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स के एमए चिदंबरम स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को धूल चटाई थी। इसके बाद हर होम टीम ने अपने-अपने मैच जीते हैं।

मगर आज इस सिलसिले का अंत कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम कर सकती है। आईपीएल 2024 का 10वां मैच आज यानी 29 मार्च को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी में खेला जाना है। इस मैदान पर केकेआर का रिकॉर्ड काफी बेहतर रहा है। पिछले 5 मुकाबलों में यहां कोलकाता की टीम ने बेंगलुरु को 5 बार धूल चटाई है। वहीं आरसीबी ने आखिरी बार केकेआर के खिलाफ अपने होम ग्राउंड पर मैच 2015 में जीता था। ऐसे में उम्मीद लगाई जा सकती है कि आरसीबी वर्सेस केकेआर मैच में होम टीम के मैच जीतने का ट्रेंड यहां खत्म हो सकता है।

आइए एक नजर डालते हैं आईपीएल 2024 में अभी तक खेले गए 9 मुकाबलों पर-

CSK vs RCB- चेन्नई 6 विकेट से जीता

PBKS vs DC- पंजाब 4 विकेट से जीता

KKR vs SRH- कोलकाता 4 रनों से जीता

RR vs LSG- राजस्थान 20 रनों से जीता

GT vs MI- गुजरात 6 रनों से जीता

RCB vs PBKS- बेंगलुरु 4 विकेट से जीता

CSK vs GT- चेन्नई 63 रनों से जीता

SRH vs MI- हैदराबाद 31 रनों से जीता

RR vs DC- राजस्थान 12 रनों से जीता

तीन टीमों ने अभी तक अपने होम ग्राउंड पर नहीं खेले मैच

आईपीएल 2024 में तीन टीमें ऐसी हैं जिन्होंने अपने अभी तक एक भी मुकाबले होम ग्राउंड पर नहीं खेले हैं। इस लिस्ट में दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जाएंट्स का नाम शामिल है। यही वजह है इन तीनों टीमों के खाते अभी तक पॉइंट्स टेबल में नहीं खुले हैं।