IPL 2024 Schedule से लेकर मैच टाइमिंग, प्राइज मनी और लाइव स्ट्रीमिंग तक...जानें आईपीएल से जुड़ी हर एक बात

IPL 2024 Schedule- क्रिकेट प्रेमियों का इंतजार खत्म होने को है, दुनिया की सबसे चर्चित इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें सीजन का आगाज कल यानी 22 मार्च से होने जा रहा है। सीजन का ओपनिंग मुकाबला गत चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने देश में होने वाले लोकसभा चुनाव के चलते फिलहाल 21 मैचों के ही शेड्यूल का ऐलान किया है। बोर्ड जल्द ही पूरे शेड्यूल का ऐलान करेगा। बीसीसीआई द्वारा 22 मार्च से 7 अप्रेल तक जारी किए गए शेड्यूल में 4 डबल हेडर मुकाबले हैं। आईपीएल 2024 का पहला मैच ओपनिंग सेरेमनी के चलते शाम 8 बजे शुरू होगा, वहीं बाकी सभी शाम के मुकाबले 7.30 बजे शुरू होंगे। वहीं डबल हेडर का पहला मुकाबला दोपहर 3.30 बजे शुरू होगा। आइए आईपीएल 2024 से जुड़ी कुछ अहम जानकारियों पर एक नजर डालते हैं-

आईपीएल 2024 की ओपनिंग सेरेमनी कब होगी और कौन-कौन आएगा?

IPL 2024 की ओपनिंग सेरेमनी कल यानी 22 मार्च को CSK vs RCB मुकाबले से पहले होगी। इस रंगारंग कार्यक्रम में चार जाने-माने कलाकार प्रस्तुति देंगे। इस लिस्ट में बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ का नाम है। दोनों अपने डांस से क्रिकेट फैंस का मनोरंजन करेंगे। वहीं, ओपनिंग सेरेमनी में मशहूर सिंगर-म्यूजिक कंपोजर एआर रहमान और गायक सोनू निगम भी अपना जलवा बिखेरेंगे।

भारत में कब, कहां और कैसे देखें IPL 2024 की लाइव स्ट्रीमिंग और लाइव टेलिकास्ट?

आईपीएल 2024 के टेलिकास्ट राइट्स स्टार स्पोर्ट्स के पास हैं, ऐसे में आप स्टोर स्पोर्ट्स के विभिन्न नेटवर्क्स पर इस रंगारंग लीग का लुत्फ उठा सकते हैं। वहीं ऑनलाइन आईपीएल 2024 के मुकाबलों को देखने के लिए आपको जियो सिनेमा ऐप डाउनलोड करना होगा। यहां आप बिल्कुल फ्री में आईपीएल का लुत्फ उठा सकते हैं।

आईपीएल 2024 की प्राइज मनी कितनी है?

बीसीसीआई ने फिलहाल आईपीएल 2024 की प्राइज मनी में किसी तरह के बदलाव का कोई ऐलान नहीं किया है। पिछले सीजन विनिंग टीम को 20 करोड़ तो उप विजेता को 13 करोड़ रुपए मिले थे। अगर बोर्ड कोई बदलाव नहीं करता तो इस सीजन भी फाइनलिस्ट टीमों को इसी ईनामी राशि से नवाजा जाएगा।

IPL 2024 का शेड्यूल इस प्रकार है-

CSK vs RCB, 22 मार्च - शाम 7:30 बजे IST (चेन्नई)

PBKS vs DC, 23 मार्च - दोपहर 3:30 बजे (मोहाली)

KKR vs SRH, 23 मार्च - शाम 7:30 बजे IST (कोलकाता)

RR vs LSG, 24 मार्च - दोपहर 3:30 बजे IST (जयपुर)

GT vs MI, 24 मार्च - शाम 7:30 बजे IST (अहमदाबाद)

RCB vs PBKS, 25 मार्च - शाम 7:30 बजे IST (बेंगलुरु)

CSK vs GT, 26 मार्च - शाम 7:30 बजे IST (चेन्नई)

SRH vs MI, 27 मार्च - शाम 7:30 बजे IST (हैदराबाद)

RR vs DC, 28 मार्च- शाम 7:30 बजे IST (जयपुर)

RCB vs KKR, 29 मार्च- शाम 7:30 बजे IST (बेंगलुरु)

LSG vs PBKS, 30 मार्च - शाम 7:30 बजे IST (लखनऊ)

GT vs SRH, 31 मार्च - दोपहर 3:30 बजे (अहमदाबाद)

DC vs CSK, 31 मार्च - शाम 7:30 बजे IST (विशाखापत्तनम)

MI vs RR, 1 अप्रैल - शाम 7:30 बजे IST (मुंबई)

RCB vs LSG, 2 अप्रैल - शाम 7:30 बजे IST (बेंगलुरु)

DC vs KKR, 3 अप्रैल - शाम 7:30 बजे IST (विशाखापत्तनम)

GT vs PBKS 4 अप्रैल - शाम 7:30 बजे IST (अहमदाबाद)

SRH vs CSK 5 अप्रैल - शाम 7:30 बजे IST (हैदराबाद)

RR vs RCB 6 अप्रैल - शाम 7:30 बजे IST (जयपुर)

MI vs DC 7 अप्रैल - दोपहर 3:30 बजे IST (मुंबई)

LSG vs GT 7 अप्रैल - शाम 7:30 बजे IST (लखनऊ)