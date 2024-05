RCB vs GT: देखें, विराट कोहली ने दिनेश कार्तिक के सम्मान में मैच के बाद ऐसा क्या किया जिसने जीता फैंस का दिल? वीडियो हुआ वायरल

ऐप पर पढ़ें

Virat Kohli bowing down to Dinesh Karthik after receiving the Orange Cap- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस गुजरात टाइटंस आईपीएल 2024 के 52वें मैच के बाद विराट कोहली और दिनेश कार्तिक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। फैंस इस वीडियो को खूब पसंद भी कर रहे हैं। वीडियो में कार्तिक मैच के बाद किंग कोहली को ऑरैंज कैप सौंपते नजर आ रहे हैं। दरअसल, चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने पिछले मैच में शानदार अर्धशतकीय पारी खेल कोहली से ऑरेंज कैप छीन ली थी। अब जीटी के खिलाफ 42 रनों की पारी खेल कोहली ने फिर से ऑरेंज कैप पर अपना कब्जा जमाया है।

RCB IPL 2024 Playoffs Scenario: आरसीबी की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार, अब बस करना होगा ये काम

मैच के बाद जब दिनेश कार्तिक ने कोहली को ऑरेंज कैप पहनाई तो इस भारतीय स्टार खिलाड़ी ने सीनियर प्लेयर दिनेश कार्तिक के सम्मान में अपना सिर झुकाया।

IPL 2024: विराट कोहली के सिर फिर सजी ऑरेंज कैप, ऋतुराज गायकवाड़ से निकले इतने रन आगे; जसप्रीत बुमराह का पर्पल कैप पर राज

विराट कोहली के दिनेश कार्तिक को यह सम्मान देने की कई वजह हो सकती है। एक तो कार्तिक टीम के सीनियर खिलाड़ी हैं और यह उनका आखिरी आईपीएल सीजन भी है। वहीं गुजरात टाइटंस के खिलाफ हुए आरसीबी के बैटिंग कोलैप्स के बाद कार्तिक ने ही 21 रनों की नाबाद पारी खेल टीम को जीत दिलाई थी।

देखें वीडियो

बात मुकाबले की करें तो, टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी गुजरात टाइटंस की शुरुआत अच्छी नहीं रही। पावरप्ले में ऋद्धिमान साहा, शुभमन गिल और साई सुदर्शन के तीन बड़े विकेट खोने के बाद टीम पहले 6 ओवर में मात्र 23 ही रन बना सकी। यह गुजरात टाइटंस का आईपीएल में अभी तक पावरप्ले का सबसे कम स्कोर रहा है। इसके बाद शाहरुख खान, डेविड मिलर और राहुल तेवतिया ने जरूर टीम को संभालने की कोशिश की, मगर जैसे ही इनके विकेट गिरे तो टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई। जीटी पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई और 19.3 ओवर में 147 पर ढेर हो गई।

148 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी आरसीबी की टीम को फाफ डुप्लेसी और विराट कोहली ने तूफानी शुरुआत दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 5.5 ओवर में 92 रनों की साझेदारी की। यह आरसीबी का आईपीएल के इतिहास में पावरप्ले में सबसे बड़ा स्कोर रहा। इस दौरान डुप्लेसी ने आरसीबी के लिए 18 गेंदों पर दूसरी सबसे तेज फिफ्टी जड़ी। कप्तान के आउट होते ही विकेट की झड़ी लग गई। 6ठे ओवर से लेकर 11वें ओवर तक टीम ने लगातार 6 विकेट खोए, जिससे कुछ देर के लिए फैंस की सांसे बढ़ गई थी। हालांकि इसके बाद दिनेश कार्तिक ने सूझबूझ से बल्लेबाजी करते हुए टीम को जीत दिलाई।