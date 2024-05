IPL 2024 Playoff Scenario: RCB ने लगाया जीत का चौका, IPL प्लेऑफ में ऐसे हो सकती है जगह पक्की

ऐप पर पढ़ें

How RCB can still qualify for IPL 2024 Playoffs: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2024 में कौन सी चार टीमें प्लेऑफ में पहुंचेंगी, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स दो टीमों के आगे आईपीएल 2024 पॉइंट्स टेबल में E यानी कि एलिमिनेटेड लग चुका है, लेकिन अभी तक किसी भी टीम के आगे Q यानी कि क्वॉलिफाइड नहीं लगा है। कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स का प्लेऑफ में पहुंचना लगभग तय है, जबकि बाकी दो पोजिशन के लिए सनराइजर्स हैदराबाद, चेन्नई सुपरकिंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, लखनऊ सुपर जायन्ट्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटन्स के बीच जबर्दस्त जंग देखने को मिलने वाली है। आरसीबी लगातार छह हार के बाद पहले ही प्लेऑफ की दौड़ में बहुत पीछे हो गया था, लेकिन इसके बाद लगातार चार बड़ी जीत ने आरसीबी के लिए प्लेऑफ में पहुंचने का मुश्किल ही सही रास्ता बना दिया है।

चलिए समझते हैं कि कैसे आरसीबी अभी भी प्लेऑफ में पहुंच सकता है। आरसीबी को अपने बचे हुए दो लीग मैचों को बड़े अंतर से जीतना होगा, इसके अलावा चेन्नई सुपरकिंग्स को गुजरात टाइटन्स और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़े, मुंबई इंडियंस अपने अगले लीग मैच में लखनऊ सुपर जायन्ट्स को हरा दे। कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद अपने लीग मैचों में गुजरात टाइटन्स को हरा दें या फिर गुजरात टाइटन्स जीते भी तो करीबी मैच में ना कि बड़े अंतर से।

आरसीबी के लिए टूर्नामेंट की शुरुआत हार के साथ हुई थी, लेकिन इसके तुरंत बाद ही आरसीबी ने जीत दर्ज की। इसके बाद एक के बाद एक लगातार छह मैच गंवाने के बाद आरसीबी के ऊपर प्लेऑफ से बाहर होने की तलवार लटकने लगी। आरसीबी के लिए प्लेऑफ में पहुंचने का रास्ता कांटों भरा है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आरसीबी को अपने अगले दो मैच दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ खेलने हैं।