IPL 2024 MI vs RR: मुंबई इंडियंस की लगातार तीन हार के बाद हार्दिक पांड्या ने किया TWEET, हम लड़ते रहेंगे और...

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2024 से पहले जब मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को कप्तान नियुक्त करने का फैसला लिया था, तो उन्हें उम्मीद थी कि इस सीजन में चैंपियन मुंबई इंडियंस टीम फिर से नजर आएगी। मुंबई इंडियंस ने अभी तक आईपीएल 2024 में कुल तीन मैच खेले हैं, जिसमें से तीनों में ही उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। पहले दो मैच होम ग्राउंड पर नहीं थे और उम्मीद की जा रही थी कि मुंबई इंडियंस जब वानखेड़े स्टेडियम में उतरेगा, तो जीत दर्ज कर लेगा। सोमवार (1 अप्रैल) को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को छह विकेट से हराया। इस मैच की शुरुआत से लेकर अंत तक कप्तान हार्दिक पांड्या को फैन्स की हूटिंग झेलनी पड़ी। टॉस के समय संजय मांजरेकर ने लोगों से तमीज से पेश आने की अपील की, तो मैच के बीच में रोहित शर्मा ने भी लोगों को शांत कराने की कोशिश की। मुंबई इंडियंस की लगातार तीसरी हार के बाद हार्दिक पांड्या आलोचकों के निशाने पर हैं और अब उन्होंने सोशल मीडिया पर एक मैसेज किया और आलोचकों को जवाब देने की कोशिश की है।

हार्दिक पांड्या ने ट्विटर (अब X) पर लिखा, 'अगर एक बात है, जो आपको इस टीम के बारे में पता ही होनी चाहिए, वो ये है कि हम कभी हार नहीं मानते हैं। हम लड़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे।'

If there's one thing you should know about this team, we never give up. We'll keep fighting, we'll keep going. pic.twitter.com/ClcPnkP0wZ