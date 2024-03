MI Vs GT: सिक्स, फोर और हार्दिक का कैच...उमेश ने जिताई हारी हुई बाजी; ऐसा था आखिरी ओवर का रोमांच

ऐप पर पढ़ें

IPL 2024 MI Vs GT Last Over: इंडियन प्रीमियर लीग के पांचवें मैच में गुजरात ने बेहद रोमांचक मुकाबले में मुंबई को शिकस्त दे दी। मैच का आखिरी ओवर बेहद रोमांचक था। आखिरी ओवर में मुंबई को जीत के लिए 19 रन चाहिए थे। जब मुंबई के कप्तान हार्दिक ने पहली दो गेंदों पर एक छक्का और चौका लगाया तो लगा कि मैच उनकी तरफ जा चुका है। लेकिन उमेश यादव के इरादे कुछ और थे। अगली चार गेंदों पर दो विकेट लेकर उन्होंने किसी भी तरह का उलटफेर नहीं होने दिया। गुजरात ने यह मैच छह रन से जीत लिया इसके साथ ही मुंबई का हार के साथ सीजन का आगाज करने का सिलसिला जारी रहा।

ऐसा था आखिरी ओवर

-आखिरी ओवर उमेश यादव फेंक रहे थे और स्ट्राइक पर थे हार्दिक पांड्या। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट लेंथ की थी। इसको हार्दिक पांड्या ने क्रीज के अंदर रहते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्के के लिए मार दिया। इसके बाद बाकी बची पांच गेंदों पर टीम को 13 रनों की जरूरत थी।



-20वें ओवर की दूसरी गेंद करीब 141 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से थी। इस गेंद को हार्दिक ने कवर के इलाके से बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया। जरूरी रनों का आंकड़ा और कम हो चुका था। यहां से मुंबई की टीम जीत महसूस करने लगी थी।



-तीसरी गेंद को हार्दिक पांड्या लांग ऑन के ऊपर से मारना चाहते थे। लेकिन गेंद उनके बल्ले के ऊपरी हिस्से में लगी और बाउंड्री लाइन पर खड़े राहुल तेवतिया ने बेहद आसानी के साथ कैच पकड़ लिया।



-चौथी गेंद पर बल्लेबाजी करने आए पीयूष चावला। पीयूष ने बेहद करारा शॉट लगाया, लेकिन वह डीप मिडविकेट पर खड़े राशिद खान के हाथों में गई और पीयूष आउट हो गए।



-उमेश यादव हैट्रिक पर थे और उनके सामने थे जसप्रीत बुमराह। हालांकि उमेश यादव उन्हें आउट तो नहीं कर पाए, लेकिन जसप्रीत बुमराह भी कुछ खास नहीं कर सके। वह मुश्किल से एक सिंगल ही चुरा सके।



-20वें ओवर की आखिरी गेंद पर शम्स मुलानी सिर्फ एक ही रन ले सके और गुजरात टाइटंस ने यह मुकाबला जीत लिया।

उठ रहे कई सवाल

जिस तरह से मैच चल रहा था, लगा था कि मुंबई इंडियंस एक-दो ओवर रहते ही जीत जाएगी। लेकिन अचानक से विकेटों का पतझड़ शुरू हुआ और मुंबई की टीम जीता हुआ मैच हार गई। इस हार को लेकर कमेंटेटर्स से लेकर एक्सपर्ट्स तक ने सवाल उठाए। सबसे बड़ा सवाल तो यह रहा कि आखिर हार्दिक पांड्या ने खुद से पहले टिम डेविड को क्यों भेज दिया?