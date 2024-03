IPL 2024 MI vs GT: मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटन्स मैच के दौरान फैन्स के बीच हुई भयंकर झड़प, VIDEO वायरल

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2024 में 24 मार्च को डबल हेडर था, जहां पहले मैच में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायन्ट्स को धूल चटाई, तो वहीं दूसरे मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ गुजरात टाइटन्स ने रोमांचक जीत दर्ज की। आईपीएल 2024 में अभी तक कुल पांच मैच खेले जा चुके हैं और हर टीम एक-एक मैच खेल चुकी है। गुजरात टाइटन्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच को लेकर पहले से ही काफी हाइप था। दरअसल हार्दिक पांड्या पहले ने दो साल गुजरात टाइटन्स की कप्तानी की है और इस साल उनकी मुंबई इंडियंस में वापसी हुई है, उन्हें रोहित शर्मा की जगह मुंबई इंडियंस की कप्तानी भी सौंप दी गई। हार्दिक पांड्या से फैन्स काफी नाराज हैं और इसका नजारा आईपीएल 2024 में मुंबई इंडियंस के पहले मैच में ही देखने को मिल गया, इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान किसी भी भारतीय खिलाड़ी की इस तरह से हूटिंग नहीं हुई होगी, जिस तरह से इस मैच के दौरान हार्दिक पांड्या की हुई थी। इतना ही नहीं इस मैच के दौरान स्टेडियम में मौजूद फैन्स के बीच भी दमदार झड़प छिड़ गई थी।

सोशल मीडिया पर इसका वीडियो काफी तेजी से वायरल भी हो रहा है। कुछ लोगों का दावा तो यहां तक है कि यह झड़प रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के फैन्स के बीच छिड़ी थी। हालांकि इसकी पुष्टि इस वीडियो में नहीं होती है।

इसे भी पढ़ेंः मैंने कभी इस तरह से अपमानित...पांड्या के खिलाफ हुई हूटिंग पर पीटरसन

A fight took place between fans last night at the Narendra Modi Stadium.pic.twitter.com/GfGDCtIVg0