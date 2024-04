IPL 2024: KKR vs RR और GT vs DC मैच हुए रिशेड्यूल, अब इस तारीख को होगी टक्कर; जानिए क्या है वजह

ऐप पर पढ़ें

KKR vs RR and GT vs DC IPL 2024 Match Rescheduled: आईपीएल 2024 के दो मैच रिशेड्यूल किए गए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) वर्सेस राजस्थान रॉयल्स (आरआर) और गुजरात टाइटंस (जीटी) वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) मैच की तारीख में बदलाव किया गया है। बीसीसीआई ने सोमवार को इसकी घोषणा की। केकेआर और आरआर की अब 16 अप्रैल को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में भिड़ंत होगी। पहले यह मैच 17 अप्रैल को आयोजित होना था।

जीटी और डीसी का मुकाबला 17 अप्रैल को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा, जो पहले 16 अप्रैल को होना था। दरअसल, रामनवमी के चलते दो मैचों को रिशेड्यूल किया गया है। राम नवमी भारत में काफी धूम-धाम से मनाई जाती है, जो 17 अप्रैल को सेलिब्रेट की जाएगी। वहीं, लोकसभा चुनाव के पहले चरण की शुरुआत 19 अप्रैल से हो रही है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मैचों की तारीख बदलने का निर्णय लिया गया है।

बता दें कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीसीसीआई ने शुरुआत में आईपीएल के 17 दिनों के शेड्यूल का ऐलान किया था। जब लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम सामने आया तो बाकी बचे शेड्यूल की घोषणा की गई। आईपीएल के 17वें सीजन में कुल 74 मैच खेलने जाने हैं। 22 मार्च से शुरू हुआ सीजन 26 मई को समाप्त होगा। फाइनल मुकाबला चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में होगा। चेन्नई में क्वालिफायर-2 भी होगा। अहमदाबाद में क्वालिफायर-1 और एलिमिनेटर आयोजित होगा।

केकेआर ने अब तक दो मैच खेले हैं और विजयी परचम फहराया। केकेआर पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर है। राजस्थान की टीम जीत की हैट्रिक लगाकर शीर्ष पर काबिज है। राजस्थान ने रविवार को मुंबई के खिलाफ 6 विकेट से धमाकेदार जीत दर्ज की। दूसरी ओर, जीटी तीन मुकाबलों में से दो अपने नाम किए और चौथे पायदान पर है। दिल्ली को तीन मैचों में से एक में जीत नसीब हुई।