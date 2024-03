IPL 2024 GT vs MI: बहन से KISS तो पापा से HUG... ऐसे हुआ जीत के बाद कप्तान शुभमन गिल का स्वागत- VIDEO

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2024 में 24 मार्च की शाम को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया मैच काफी ज्यादा चर्चा में रहा। करीबी मैच में गुजरात टाइटन्स ने मुंबई इंडियंस को छह रनों से हराया। आईपीएल 2022 में अपना सफर शुरू करने वाली फ्रेंचाइजी टीम गुजरात टाइटन्स ने अभी तक खेले तीनों सीजन के अपने ओपनिंग मैच जीते हैं। पहले दो सीजन में गुजरात टाइटन्स के कप्तान हार्दिक पांड्या थे और इस साल उनकी मुंबई इंडियंस में वापसी हो गई और कप्तानी की जिम्मेदारी मिल गई शुभमन गिल को। गिल पहली बार आईपीएल में किसी फ्रेंचाइजी टीम की कप्तानी कर रहे हैं। पहले मैच में गिल की कप्तानी का भी इम्तेहान था और वह इस इम्तेहान में अच्छी तरह पास भी हो गए। गुजरात टाइटन्स की जीत के बाद जब गिल टीम होटल लौटे, तो उनके पिता ने उन्हें गले भी लगाया और KISS भी किया।

इसके बाद गिल की मां और बहन ने भी उन्हें ऐसे ही वेलकम किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है और खूब वायरल भी हो रहा है। गिल की कप्तानी की काफी तारीफ भी हो रही है और माना जा रहा है कि वह इस सीजन में अपनी कप्तानी से नई छाप भी छोड़ने में कामयाब होंगे।

Shubman Gill gets hugs and kisses from his father and sister after winning his first match as a captain.



- A beautiful video! ❤️ pic.twitter.com/UhA4oODBed