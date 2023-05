IPL 2023 Final: जहां से शुरू हुआ था आईपीएल 2023 का कारवां, वहीं होगा खत्म; ये कैसा इत्तेफाक है

ऐप पर पढ़ें

शुक्रवार रात गुजरात टाइटंस की मुंबई इंडियंस पर धमाकेदार जीत के साथ आईपीएल 2023 की फाइनलिस्ट टीम की तस्वीर साफ हो गई है। IPL 2023 का फाइनल मुकाबला रविवार रात यानी 28 मई को गत चैंपियन गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। हैरानी की बात यह है कि इन दोनों टीमों के भिड़ंत से ही सीजन-16 की शुरुआत इसी मैदान पर हुई थी और अब 73 मुकाबलों के बाद सीजन का अंत भी जीटी वर्सेस सीएसके के बीच खेले जाने वाले मुकाबले के साथ होगा। एक और हैरान करने वाली बात यह है कि गुजरात और चेन्नई दोनों ही टीमों ने लीग स्टेज का अंत प्वाइंट्स टेबल में क्रमश: पहले और दूसरे पायदान पर रहकर किया था।

शुभमन गिल और मोहित शर्मा ने की मुंबई इंडियंस की बत्ती गुल, खिताबी जंग में चेन्नई सुपर किंग्स से भिड़ेगा गुजरात टाइंटस

इसके अलावा इत्तेफाक की एक और बात यह है कि आईपीएल 2011 से जब से प्लेऑफ का फॉर्मेट आया है तब से 13 में से 10 बार उन्हीं टीम के बीच सीजन का फाइनल मुकाबला खेला गया है जिन्होंने लीग स्टेज का अंत टॉप-2 में रहकर किया है। जी हां, वहीं सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल के इतिहास की एकमात्र ऐसी टीम रही है जिसने एलिमिनेटर मुकाबला खेलते हुए खिताब पर कब्जा जमाया है। ये कारनामा उन्होंने 2016 में किया था जब फाइनल में एसआरएच ने आरसीबी को फाइनल में पटखनी दी थी।

IPL में 200 छक्के खाने वाले पहले बॉलर बने पीयूष चावला, शुभमन गिल से जुड़ा ये अजब संयोग

कैसा रहा GT vs MI मुकाबला

क्वालिफायर-2 में मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। उनका यह फैसला सही भी साबित हो जाता अगर 30 के निजी स्कोर पर शुभमन गिल का कैच टिम टेविड मिड ऑन की दिशा में पकड़ लेते। गिल का कैच टपकाने के बाद ऐसा लगा कि एमआई की शामत आ गई। जीटी के इस सलामी बल्लेबाज ने इस जीवनदान के बाद 99 रन और ठोकते हुए सीजन की तीसरी सेंचुरी लगाई। गिल के शतक के दम पर गत चैंपियन टीम 233 के विशाल स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही।

GT vs CSK : हीरो से जीरो बने आकाश मधवाल, दूसरे क्वॉलिफायर में गुजरात टाइटंस के बल्लेबाजों ने बजा दी बैंड

आईपीएल के इतिहास में प्लेऑफ में ये किसी भी टीम द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा टोटल था, ऐसे में दबाव एमआई पर आना लाजमी था। ईशान किशन के चोटिल होने की वजह से नेहाल वडेरा रोहित के साथ ओपनिंग करने आए, मगर दोनों ही सलामी बल्लेबाज सस्ते में पवेलियन लौट गए। तिलक वर्मा ने 14 गेंदों पर 43 रनों की तूफानी पारी खेल जरूर मैच में जान फूंकी। इसके बाद सूर्यकुमार यादव ने भी 38 गेंदों पर तूफानी अंदाज में 68 रन ठोके, मगर इनके आउट होने के बाद 5 बार की चैंपियन टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई। मोहित शर्मा ने अंत में 14 गेंदों पर मात्र 10 रन खर्च कर 5 विकेट चटकाए।



- GT & CSK played the first match of IPL 2023. - GT & CSK finished top-2 in the Points Table - GT & CSK will play the Final