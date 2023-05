IPL 2023 क्लोजिंग सेरेमनी में कौन-कौन करेगा परफॉर्म? हो गया ऐलान, किंग समेत ये मचाएंगे धमाल

ऐप पर पढ़ें

Who will perform in IPL 2023 closing ceremony: आईपीएल 2023 अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। शुक्रवार (26 मई) को क्वॉलिफायर-2 और रविवार (28 मई) को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। फाइनल से पहले क्लोजिंग सेरेमनी का आयोजन होगा और उसके बाद मिड शो होगा। फाइनल के अवसर परफॉर्म करने वाले सेलिब्रिटीज के नाम का आधिकारिक ऐलान हो गया है। रैपर किंग, न्यूक्लेया, डिवाइन और जोनिता गांधी माल मचाते हुए नजर आएंगे। डिवाइन और जोनिता मिड शो में परफॉर्म करेंगे। बता दें कि एमएस धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) फाइनल में पहुंच चुकी है। फाइनल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा।

आईपीएल के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर शुक्रवार को दो पोस्ट साझा की गईं, जिसमें चारों परफॉर्मर के नाम बताए गए। आईपीएल ने लिखा, ''अहमदाबाद- ट्र्रीट के लिए तैयार रहें। शानदार शाम के लिए तैयार रहिए, किंग और न्यूक्लेया धमाल मचाने आ रहे हैं। आप दोनों को एक्शन में देखने के लिए कितने उत्साहित हैं।'' आईपीएल के अन्य ट्वीट में लिखा गया, ''सितारों से भरी शाम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल क्लोजिंग सेरेमनी में मेमोरेबल परफॉर्मेंस होंगी। डिवाइन और जोनिता गांधी के लिए तैयार हो जाइए।''

गौरतलब है कि चेन्नई ने क्वॉलिफायर-1 में डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस (जीटी) को हराकर 10वीं बार फाइनल में एंट्री की थी। चेन्नई की फाइनल में क्वॉलिफायर-2 के विजेता से भिड़ंत होगी। दूसरे क्वॉलिफायर में गुजरात और मुंबई इंडियंस (मआई) का आमना-सामना होगा। पांच बार की चैंपियन एमआई ने एलिमिनेटर मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) को मात दी थी। एमआई अगर जीटी को हराने में कामयाब हो जाती है तो सातवीं बार फाइनल में कदम रखेगी। वहीं, जीटी को जीत मिलती है तो उसके पास खिताब का बचाव करने का मौका होगा।