IPL 2022 RCB vs DC: विराट कोहली ने एक हाथ से लपका Stunning कैच और अनुष्का शर्मा को देख किया यह इशारा- Photos

आरसीबी के पूर्व कप्तान विराट कोहली भले ही बैट से कमाल ना कर पाए हों, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ उन्होंने ऐसा कैच लपका, जिसने मैच का पासा पलट दिया। अनुष्का का रिऐक्शन वायरल खूब वायरल हो रहा है।

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Namita Shukla Sun, 17 Apr 2022 08:51 AM

