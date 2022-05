IPL 2022: रोहित शर्मा की इन बातों ने भरा युवा तिलक वर्मा में आत्मविश्वास, मुंबई के लिए इस सीजन ठोके सबसे ज्यादा रन

मुंबई इंडियंस के युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा ने कहा कि कप्तान रोहित शर्मा से 'कैप' मिलने से उन्हें अच्छा प्रदर्शन करने का आत्मविश्वास मिला। वह इस सत्र में सर्वाधिक रन जुटाने वाले खिलाड़ी रहे हैं।

