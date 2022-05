IPL 2022: कप्तान श्रेयस अय्यर भी रिंकू सिंह के हुए फैन; बोले- ड्रेसिंग रूम में हो रही थी उनकी पारी की चर्चा

श्रेयस अय्यर ने कहा रिंकू सिंह टीम के लिए काफी अहम है। मैंने टीम के अपने साथियों से कह रहा था कि वह धैर्य के साथ खेल रहा है और खुद पर दबाव को हावी नहीं होने दे रहा है।

Tue, 03 May 2022 11:34 AM

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Tue, 03 May 2022 11:34 AM

