IPL 2022: सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल नीलामी से पहले लांच की नई जर्सी, देखिए तस्वीरें

सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 12 और 13 फरवरी को बेंगलुरु में होने वाली इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) नीलामी 2022 में कई स्टार खिलाड़ियों पर लोगी लगाने के लिए तैयार है। लेकिन टीम ने अपने फैंस को नीलामी से पहले ही बड़ी खुशखबरी दे दी है। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम इस सीजन नई जर्सी के साथ मैदान पर उतरने के लिए तैयार है।

सनराइजर्स हैदराबाद की टीम इस सीजन दूसरा खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी। SRH ने बुधवार को सोशल मीडिया पर अपनी फिर से डिजाइन की गई जर्सी की एक झलक साझा की।

SRH ने ट्वीट किया, "हम नई जर्सी पेश कर रहे। #OrangeArmy के लिए #OrangeArmour।"

सनराइजर्स हैदराबाद ने अपनी जर्सी के नारंगी और काले रंग को बरकरार रखा है लेकिन नया मॉडल पिछले साल की तुलना में काफी आकर्षक दिखता है।

Presenting our new jersey.



The #OrangeArmour for the #OrangeArmy 🧡#ReadyToRise #IPL pic.twitter.com/maWbAWA0pc