IPL 2022: विराट कोहली की फिफ्टी पर सुनील गावस्कर ने दिया बयान- इस पारी से बहुत खुश होंगे

सुनील गावस्कर ने कहा कि कोहली गेंद को अच्छी तरह से खेल रहे हैं और अपने पुराने अंदाज में नजर आए, जोकि आरसीबी के लिए अच्छी खबर है। बैंगलोर ने 10 मैच में से 5 जीते हैं और 5 में हार मिली है।

इस खबर को सुनें