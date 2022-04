SRH vs LSG: सनराइजर्स हैदराबाद की हार से पहले ही लटका काव्या मारन का चेहरा, फोटो हुई वायरल

सनराइजर्स हैदराबाद के मैच देखने को-ओनर काव्या मारन स्टेडियम पहुंचती हैं और टीवी कैमरे भी कई बार उनके ऊपर जाते हैं। हालांकि टीम की हार ने एक बार फिर उनके साथ-साथ फैन्स का दिल भी तोड़ दिया है।

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Namita Shukla Tue, 05 Apr 2022 07:44 AM

