IPL 2022: सौरव गांगुली ने बताया- भविष्य में खिलाड़ी बबल में रहेंगे या नहीं, जानिए पूरी बात

बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने संकेत दिया है कि BCCI भविष्य के संस्करणों के लिए बबल को दूर करने पर विचार कर रहा है यदि मामले कम रहते हैं जबकि उन्होंने कहा कि वायरस यहां मौजूद रहने वाला है।

