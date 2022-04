IPL 2022: मुंबई इंडियंस के प्रदर्शन से हैरान नहीं है शेन वाटसन, बोले- ईशान किशन को 15.25 करोड़ देना का फैसला गलत

मेगा नीलामी में मुंबई ने एक साहसिक निर्णय लिया और पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर शेन वॉटसन का मानना ​​है कि इन्हीं फैसलों का एमआई मैदान पर कीमत चुका रहा है।

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Himanshu Singh Fri, 15 Apr 2022 04:33 PM

