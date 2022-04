IPL 2022: कौन हैं सलमान खान जो धोनी और जडेजा के साथ कर रहे ड्रेसिंग रूम शेयर, जानें CSK नेट बॉलर की कहानी

सलमान खान अपने पिता (ग्राउंड्समैन) के साथ मुंबई के क्रॉस मैदान में एक छोटे से टेंट में रहते हैं। लेकिन इस समय वह नरीमन पॉइंट स्थित होटल में सीएसके की टीम के साथ रह रहे हैं और दिग्गज एमएस धोनी तथा जडेज

लाइव हिन्दुस्तान टीम,मुंबई Ezaz Ahmad Sat, 16 Apr 2022 07:26 AM

