हिंदी न्यूज़ क्रिकेट IPL 2022 RR vs RCB: प्रसिद्ध कृष्णा को लेकर जोस बटलर की बड़ी भविष्यवाणी, जानिए क्या कुछ कहा

IPL 2022 RR vs RCB: प्रसिद्ध कृष्णा को लेकर जोस बटलर की बड़ी भविष्यवाणी, जानिए क्या कुछ कहा

राजस्थान रॉयल्स के स्टार बल्लेबाज जोस बटलर को लगता है कि आने वाले समय में प्रसिद्ध कृष्णा भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में खेल सकते हैं। प्रसिद्ध वनडे इंटरनेशवल में भारत की ओर से डेब्यू कर चुके हैं।

भाषा,मुंबई Namita Shukla Mon, 04 Apr 2022 05:42 PM

इस खबर को सुनें