RR vs KKR IPL 2022: हार की हैट्रिक से बचने के लिए राजस्थान से भिड़ेगी कोलकाता, जानें Head To Head में कौन किस पर भारी

आईपीएल इतिहास में कोलकाता और राजस्थान के बीच हुए मुकाबलों की बात करें तो कोलकाता का राजस्थान के खिलाफ पलड़ा भारी रहा है। दोनों टीमों ने आईपीएल में अब तक एक-दूसरे के खिलाफ 25 मुकाबले खेले हैं, जिसमें स

लाइव हिन्दुस्तान टीम,मुंबई Ezaz Ahmad Mon, 18 Apr 2022 10:32 AM

