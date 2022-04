IPL 2022: आरसीबी के खिलाफ खेलते हुए कैसी होगी युजवेंद्र चहल और देवदत्त पडीक्कल की हालत, वसीम जाफर ने शेयर किया महाभारत का मीम

वसीम जाफर सोशल मीडिया पर अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए जाने जाते हैं। युजवेंद्र चहल और देवदत्त पडीक्कल आज आरसीबी के खिलाफ खेलने उतरेंगे, मीम के जरिए जाफर ने बताया कि दोनों की हालत इस दौरान कैसी होगी।

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Namita Shukla Tue, 05 Apr 2022 02:20 PM

इस खबर को सुनें