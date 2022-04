IPL 2022 RCB vs RR: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए ग्लेन मैक्सवेल ने शुरू की ट्रेनिंग, लेकिन जानिए क्यों नहीं खेलेंगे राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ

ऑस्ट्रेलियाई के स्टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल आईपीएल 2022 के लिए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम से जुड़ चुके हैं, लेकिन राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। माइक हेसन ने इसका कारण बताया है।

भाषा,मुंबई Namita Shukla Tue, 05 Apr 2022 11:50 AM

