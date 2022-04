हिंदी न्यूज़ क्रिकेट IPL 2022 RCB vs CSK: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की हार के बाद विराट कोहली और धोनी का 'ब्रोमांस' हुआ वायरल- Photos

IPL 2022 RCB vs CSK: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की हार के बाद विराट कोहली और धोनी का 'ब्रोमांस' हुआ वायरल- Photos

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच मैच में कोई भी जीते, लेकिन फैन्स की नजर धोनी और विराट की जोड़ी पर जरूर रहती है। सीएसके की जीत के बाद विराट और धोनी का ब्रोमांस फिर से देखने को मिला।

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Namita Shukla Wed, 13 Apr 2022 10:56 AM

इस खबर को सुनें