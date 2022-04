IPL 2022: शुभम गिल की बल्लेबाजी देख खुश हुए रवि शास्त्री, विराट कोहली से कर दी तुलना

गिल ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 59 गेंदें खेली और इस दौरान मात्र 11 गेंदें ही उन्होंने डॉट की। इस खिलाड़ी की यह क्षमता ही उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाता है। शास्त्री इसे देखकर काफी प्रभावित हुए।

लाइव हिंदुस्तान टीम,नई दिल्ली Lokesh Khera Sat, 09 Apr 2022 04:07 PM

