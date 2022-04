IPL 2022: रवि शास्त्री की भविष्यवाणी, IPL को मिलेगा नया चैंपियन, RCB का प्लेऑफ में पहुंचना तय

भारत के पूर्व कोच रवि शास्त्री का मानना है कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इस सीजन प्लेऑफ में जगह पक्की करेगी और उन्होंने फाफ की कप्तानी की भी तारीफ की है।

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Himanshu Singh Sat, 16 Apr 2022 04:37 PM

