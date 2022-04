IPL 2022: जडेजा को कप्तान बनाने के पक्ष में नहीं रवि शास्त्र? कहा 'धोनी को कप्तानी छोड़नी थी तो इस खिलाड़ी को नहीं करना चाहिए था रिलीज'

महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल के पहले सीजन से ही चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान थे। 2008 से उन्होंने 2021 तक इस टीम की कमान संभाली, हालांकि दो सीजन के बैन के कारण यह टीम खेल नहीं पाई थी।

लाइव हिंदुस्तान टीम,नई दिल्ली Lokesh Khera Sun, 10 Apr 2022 04:11 PM

