IPL 2022: रवि शास्त्री का बड़ा बयान- CSK और MI की टीमों से अब कोई नहीं डरता

पूर्व कोच रवि शास्त्री ने कहा है कि मुंबई इंडियंस और डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स ने लगातार चौथा मैच हारने के बाद अपना औरा (मजबूत प्रतिद्वंदी होने का सम्मान) खो दिया है।

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Himanshu Singh Sun, 10 Apr 2022 07:17 PM

