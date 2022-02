IPL 2022: पाकिस्तान में खेल रहे राशिद खान IPL से जुड़ने के लिए बेताब, देखिए उनकी टीम के नाम का ऐलान होने पर क्या कहा

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की नई टीम अहमदाबाद 'गुजरात टाइटंस' के नाम से जानी जाएगी। टीम प्रबंधन ने बुधवार को कप्तान हार्दिक पांड्या और मुख्य कोच आशीष नेहरा की मौजूदगी में वर्चुअल रूप से इसकी घोषणा करते हुए कहा कि यह नाम गुजरात की समृद्धि और महत्वाकांक्षी भावना को प्रदर्शित करता है। इस घोषणा के बाद क्रिकेट प्रशंसक और नई टीम को चाहने वालों ने खूब रिएक्शन दिए हैं। फ्रैंचाइजी ने एक ट्वीट पोस्ट किया जिस पर "शुभ आरंभ" लिखा हुआ था।

अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान ने भी ट्वीट करके नई टीम में शामिल होने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। राशिद ने ट्वीट करते हुए टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या और सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल को भी टैग किया।

गुजरात टाइटंस ने हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल और राशिद खान को नीलामी से पहले अपनी टीम में चुना है।

राशिद ने ट्वीट करके लिखा, ''नई टीम में शामिल होने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हूं।'' वहीं गुजरात टाइटन्स ने राशिद के कमेंट का जवाब भी दिया है।

▶️ Here's how earlier today, Siddharth Patel, Partner, CVC Capital Partners joined our Captain @hardikpandya7 and Head Coach Ashish Nehra to unveil our name to the world! @StarSportsIndia #IndvWI#IPL #IPL2022 pic.twitter.com/3Xeh2F3OqB