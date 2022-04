IPL 2022: राशिद खान ने अपने स्ट्रोक को नाम दिया 'द स्नेक शॉट', हार्दिक और तेवतिया के सामने किया खुलासा

On the mic: @gujarat_titans captain @hardikpandya7 interviews the star finishers of Wankhede - @rashidkhan_19 and @rahultewatia02. 👌 👌 - By @28anand



Full interview 🎥 🔽 #TATAIPL | #GTvSRH https://t.co/UXfkyolepN pic.twitter.com/4cRVsSYD4U