IPL 2022: हार्दिक पांड्या की कप्तानी से खुश हैं राशिद खान, बताया बड़े फैसले लेने से डरते नहीं

राशिद खान ने गुजरात टाइटन्स के कप्तान राशिद खान की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि हरफनमौला खिलाड़ी प्रेरणादायक प्रदर्शन के साथ आगे बढ़ रहा है।

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Himanshu Singh Fri, 15 Apr 2022 08:20 PM

