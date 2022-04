हिंदी न्यूज़ क्रिकेट purple cap in ipl 2022: पर्पल कैप की रेस में तीन गेंदबाज 10-10 विकेटों के साथ टॉप-4 में, चहल अब भी नंबर वन

आईपीएल 2022 में ​इस समय सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों में टॉप-3 में भारतीय गेंदबाजों का वर्चस्व है। इनमें उमेश पांच मैचों में 10 विकेट के साथ दूसरे और दिल्ली कैपिटल्स के कुलदीप यादव भी चार मैचों

लाइव हिन्दुस्तान टीम,मुंबई Ezaz Ahmad Wed, 13 Apr 2022 08:18 AM

