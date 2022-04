IPL 2022 DC vs KKR: कुलदीप यादव छीन सकते हैं युजवेंद्र चहल की पर्पल कैप, ऑरेंज कैप दौड़ में श्रेयस अय्यर टॉप-5 में

आईपीएल 2022 में पर्पल कैप की दौड़ में कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल के बीच जबर्दस्त जंग देखने को मिल रही है। कुलदीप अब चहल से महज एक विकेट पीछे हैं। ऑरेंज कैप पर जोस बटलर का ही कब्जा है।

